台北市立委選舉第三選區被視為「男神之戰」，民進黨的吳怡農不僅來勢洶洶，更擁有年輕族群與網路高聲量，讓本來高枕無憂的國民黨現任立委蔣萬安陷入苦戰。網友直言，2016國民黨陷入大海嘯，講都能撐住不被捲走，這次實在沒有輸的理由，反觀空降的吳，兩人相形對比；有人則認為蔣「穩穩的」。

網友在PTT論壇發文，討論蔣萬安、吳怡農選情：「按照政黑板眾的民意，感覺老K只有文山跟大安穩而已，其他不是五五波不然就被海放，按照這邏輯和風向，DPP台北市長根本一塊小蛋糕啊，全面執政的菸黨連個像樣的戰將都拿不出來放在台北市？2016大海嘯的萬安公子都能撐住不被浪捲走的，我實在想不出他會有輸的理由，反觀空降的濃濃（農農）？」

發文網友進一步表示：「至於中生代的，我看老K老一派的最近一直被羅智強之類的砲啊，政論節目也是猛批黨中央跟海豚吳，反觀菸黨那些中壯年輕派的，有誰敢批鬥黨中央?菸黨現在根本菸皇說的算啊，青壯派的只敢砲對手，自己家裡一堆狗屁倒灶的弊案都不敢講，整天在那邊護航解釋裝傻打茫ZZZ……我就想問一個啦，現在菸黨哪個青壯派的敢批鬥高層啦？」

文章一出，討論熱烈，有人直言：「放心啦！萬安公子穩贏的，票數還會輾壓」、「說真的會覺得蔣萬安會輸都是自爽而已」、「穩了」、「穩穩的」；其他網友紛紛回應：「好喔！1/11讓你崩崩」、「全台灣老K絕對是新店最穩」、「別幻想了好嗎」、「就可選台北市長」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)