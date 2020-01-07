2020總統和立委選舉將在本周六(11日)登場，知名YouTuber「蔡阿嘎」也抓緊熱度，在選前列出心目中的「10大正妹、帥哥立委候選人」名單，影片推出13個小時，就超過10萬次觀看，引起網路熱烈討論，而「學姊」黃瀞瑩僅奪下亞軍，蔡阿嘎也開玩笑說「她已經死會，所以才排第二」。
蔡阿嘎選出的正妹立委前三名，冠軍是代表時代力量參選新竹市區域立委的高鈺婷，她不僅打敗「學姊」，還被蔡阿嘎封為「新竹林志玲」，認為她34歲還生過孩子，能保持這樣奪冠無庸置疑，而第二名就是人氣本來就很高的民眾黨不分區立委候選人「學姊」黃瀞瑩，第三名則是代表民進黨參選新北市汐止、金山區域立委的賴品妤。
另外，四到十名分別是時代力量關心羚、無黨籍洪慈庸、民眾黨李佳玲、民眾黨陳思宇、無黨籍張怡、國民黨黃韻涵、綠黨鄧惠文。蔡阿嘎笑稱這是一支「非常膚淺、主觀」的影片，強調他「對人不對事、不對黨」，影片內容完全是他的主觀認定。
(中時電子報)
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