美伊衝突雙方仍持續僵持，但受惠 Alphabet、Netflix 等科技股反彈漲幅凌厲，暫時擺脫地緣政治風險，推動美股反彈，惟半導體類股表現仍持續委靡不振，終場美股四大指數漲跌幅介於-1.04%至+0.56%，其中以費半指數最為弱勢，台積電ADR下跌1.15%。

台股指數下跌量縮至1,400億左右，下檔支撐為11,800點附近，上檔壓力12,100點附近。KD背離且死亡交叉，短線提防再度向下回測。

台股因中東軍事衝突及中國肺炎疫情擴大等利空，指數跌破月線，短線上仍要提防法人的停損賣壓出籠，若短期無法迅速站回月線，則要提防有下探季線的風險。

操作上建議避開法人持股較高的電子股，擇12月公佈營收較佳的個股及強勢題材股逢低做短線操作，並嚴格善設停損停利，選股方向可留意記憶體、被動元件、連接器、生技、塑化、造紙等族群。

(時報資訊)