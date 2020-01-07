康友-KY(6452)印尼疫苗事業又有新進度，宣布與亞洲最大畜牧集團--泰國正大集團合作，由印尼正大集團旗下PT SHS INTERNACIONAL獨家代理帝斯Harbindo品牌疫苗。正大集團SHS獨家銷售，帝斯禽流感疫苗及後續取得其他疫苗藥證。

正大集團在印尼養雞版圖高達40％市占率，年約16億隻(台灣1年約6億隻)，自育種、孵化、飼養、屠宰到銷售一條龍生產管理，年產值超過1,000億台幣。

正大集團在印尼市占率居冠，擁有先進檢測設備及人員，就只缺疫苗廠，歷經幾個月的檢測，帝斯禽流感疫苗療效獲得肯定，不僅正大集團本身採用，也要求為獨家總代理。銷售給其他60％業者。未來也有機會透過該集團行銷大陸外的市場。

康友指出，印尼禽類疫苗市場，隨著肉雞每年20％成長而成長，一年約有2億美元，複合成長率約20％，2023年將有4億美元，印尼政府預計2~4年間逐步關閉禽類疫苗進口，未來複合成長率將逾20％。

(時報資訊)