中選會駁斥網傳謠言。（圖／翻攝中選會官網）

2020大選倒數3天，大部分選民已收到通知單，提醒相關注意事項，但其中「持舊式或已報遺失之國民身分證不得憑領選舉票」也引發討論，甚至網傳身分證上戶籍地址為改制前舊縣市名稱者，不得領票，中選會駁斥是不實消息。

根據投票通知單，注意事項如下：

一、投票日期及起訖時間：109年1月11日自上午8時至下午4時止。

二、投票時應攜帶本人國民身分證及印章（持舊式或已報遺失之國民身分證不得憑領選舉票）。但總統副總統選舉返國行使選舉權之選舉人應攜帶本人有效之中華民國護照及印章。

三、選舉人及依規定陪同之家屬，不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，違反者依據總統副總統選舉罷免法第93條之1第1項規定，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣3萬元以下罰金。

四、請使用選舉委員會制備之圈選工具圈蓋選舉票，選舉票「蓋章」或「按指印」，無效。

五、請攜帶本通知單（如未攜帶本通知單請記住名冊號次），以節省領票時間。

六、全國各戶政事務所於投票日不受理換補發國民身分證。

關於身分證規定，網路謠傳身分證上的戶籍地址為改制前舊縣市名稱者（如台北縣、高雄縣），不得憑領選舉票。中選會指出，「舊式國民身分證」是指94年12月21日前核發的舊式國民身分證，根據內政部公告，96年1月1日起停止使用，所以不得憑領選舉票。

若持94年12月21日起換發之新式國民身分證，即使戶籍地址為縣市改制或合併改制前之舊縣市名稱，仍可領取選舉票，無需再向戶政事務所申請換發國民身分證。

中選會強調，投票時應憑本人國民身分證領取選舉票，若是返國行使選舉權之選舉人，應憑本人有效之中華民國護照領票，但持舊式國民身分證或其他證件，如駕照、健保卡或戶口名簿，均不得憑領選舉票。

(中時電子報)