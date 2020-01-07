黑夜烈焰沖天！三峽不織布工廠大火 08:262020/01/07 中時 許哲瑗 、中時電子報、 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北三峽添福路某不織布工廠今天清晨大火。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三峽不織布廠半夜大火 不織布工廠延燒迅速，烈焰沖天。（民眾提供） 警消衝入火場滅火。（民眾提供） 新北市三峽區添福路某鐵皮工廠今天清晨2時傳出火警，由於起火的是不織布工廠，延燒迅速，警消動員滅火，警消在滅火後正進行清查中。 警消今天清晨2時接獲通報前往搶救，由於布料易燃，警消雖動員285人、各式車輛共54輛前往灌救，但火勢仍向旁邊各延燒2間廠房，直到清晨5左右才控制，至於起火原因待查。 (中時 ) #警消 #清晨 #不織布 #延燒 #工廠 #大火 也許您會感興趣 推薦閱讀 哀悼文遭批扯年改 王惠美回應這樣說… 11:192020/01/03 生活 黑鷹哀悼文被批扯年改 王惠美：相信軍警消不認為是消費 11:552020/01/03 政治 象限儀座流星雨明晚登場 每小時最多120顆 13:582020/01/03 生活 不忍！澳大火義消殉職 1歲半兒咬奶嘴代領勳章 00:012020/01/04 國際 和仁警消廳舍 先進設備報到 04:102020/01/04 地方新聞 樹林保安街工廠驚傳火警 警消立即撲滅幸無人傷亡 15:162020/01/04 社會 「通烏門」延燒 華府拒公開20封對烏軍援相關電郵 22:052020/01/04 國際 大陸不明原因肺炎疫情延燒 台灣即日起擴大通報標準 18:242020/01/05 生活 武漢肺炎延燒 台擴大通報標準 04:102020/01/06 社會新聞 世新大學電梯維修 工人卡電梯與牆壁遭夾死 14:012020/01/06 社會 社會熱門新聞 【奪命30秒1】還原黑鷹墜機內幕 「飛高一點就好了」 - 社會 到處區間測速 引爆重機車友怒火：換人做看看！ - 社會 牙醫界有多淫亂？女牙醫自曝驚人真相 - 社會 2007年起 蔡英文補寫論文300頁 - 社會新聞 - 中國時報 妙齡女看電影吃爆米花 醒來胸罩有腥味… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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