三峽不織布廠半夜大火

不織布工廠延燒迅速，烈焰沖天。（民眾提供）

警消衝入火場滅火。（民眾提供）

新北市三峽區添福路某鐵皮工廠今天清晨2時傳出火警，由於起火的是不織布工廠，延燒迅速，警消動員滅火，警消在滅火後正進行清查中。

警消今天清晨2時接獲通報前往搶救，由於布料易燃，警消雖動員285人、各式車輛共54輛前往灌救，但火勢仍向旁邊各延燒2間廠房，直到清晨5左右才控制，至於起火原因待查。

(中時 )