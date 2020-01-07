投資人拋開急速升溫的中東緊張局勢，以及在Alphabet等大型網路科技公司勁揚帶動下，周一美股收高，擺脫上周五的低迷走勢。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲68.67點或0.24%，為28,703.55點，早盤一度下挫216點或0.75%。標普500指數收漲11.44點或0.35%，為3,246.29點，盤中一度跌0.62%。那斯達克綜合指數收漲50.70點或0.56%，為9,071.47點，盤中一度跌0.85%。

標普500指數11大類股中僅工業、材料和金融股等3類收低。通訊服務股收漲1.22%，表現最佳。

波音收漲0.29%，盤初曾跌逾1%，《華爾街日報》報導，因737 MAX飛機停飛影響公司財務，波音考慮擴大舉債。大型網路科技公司走強，網飛（Netflix）收漲3.05%，谷歌母公司Alphabet漲2.67%，臉書和亞馬遜分別上漲1.88%和1.49%，蘋果亦漲0.80%，為大盤帶來提振。

(時報資訊)