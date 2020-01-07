前行政院發言人、傳播學者胡幼偉，挺韓色彩鮮明，成韓粉追捧對象。胡看好韓勝選，直言未來韓執政，民進黨立委必會擺出極度凶狠嘴臉嚇唬一般民眾，但其實一切只是一齣戲；因此，韓必須在民間有強大的支持聲音，一定要比民進黨更兇、更狠，才能對付民進黨。

胡幼偉在臉書發文：「老韓未來要想順利執政，必須在民間有強大的支持聲音。未來，民進黨立委和月亮草集團會擺出非常兇狠的嘴臉，讓一般民眾害怕。唯一對付方法，就是：他們兇，我們要比他們更兇；他們狠，我們要比他們更狠。大家要知道，這一切只是一齣戲！他們裝得很兇的樣子，就是要大家先是害怕，然後覺得後悔不該投國民黨。」

胡幼偉更表示：「這是他們未來的策略。我看得太遠太透徹了！因為是一齣戲，所以，我們就要演得比他們更兇狠才行！一切事情都被我先說破了，可能也很無趣，但未來就是這樣，不信大家等著看我說得準不準！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1000個讚與超過100則留言、近百次分享。網友紛紛回應：「韓總即使當選，民意仍要持續做後盾，支持國政配的施政！」「我相信老胡的預測。也預料老韓上任不多久就會出來演。還請老胡現想出反治對策，屆時獻策老韓，一支除草機，庶民自然群起響應！」「百姓支持的力量會持續挺進，金剛怒目摧伏妖邪！」「這段時間以來的愛與包容，我們可是悶很久了！」

(中時電子報)