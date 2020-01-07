受惠於連接器部分獲大陸品牌手機廠—華為大單，連展投控(3710)樂觀看待今年營運，連展預估，今年營收有機會較去年成長20%，不排除挑戰百億元，公司亦希望獲利有機會轉虧為盈。

轉型為控股公司的連展，旗下有連接器的連展科、光通訊產品的連訊科技及無線傳輸元件的連騰科技，其中連展科技受惠於大陸品牌廠去美化，成為華為智慧型手機連接器供應商，加上小米及Vivo訂單穩定成長，讓連展科今年營運看好。

連展控股副總經理陳志斌表示，今年集團成長動能主要來自連接器事業，連展已成為華為5G手機高階機種主力供應商，預估今年來自連接器事業的營收貢獻可望超過50億元，帶動連展控股今年合併營收年成長超過20%，集團營收可望挑戰百億元大關。

為因應客戶需求，連展控股去年資本支出超過新台幣7億元，增添產能20%以上，公司預估，今年資本支出將再增加4億元，主要用於機器設備購置。

在連訊科技及連騰科技部分，陳志斌表示，去年兩家公司受到中美貿易戰影響，營運表現平平，不過隨著中美貿易戰趨緩，5G相關應用加速，兩家公司今年營收及獲利均可望較去年顯著成長，目前兩家子公司也啟動上市櫃，選定輔導券商，預計今年第3季公開發行，今年第4季上興櫃，上興櫃前會先釋出20%多股權，屆時將有釋股利益，有助集團財務結構改善。

(時報資訊)