《微熱山丘》新春限定禮盒，呈現回家團圓意象。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

創始於南投市八卦山三合院的「微熱山丘」，迎接春節，推出具有「回家團圓」意涵的新年限定禮盒，以陽光烘熟的甜點，牽起溢於言表的關愛與牽掛，傳遞真摯飽滿的心意。

微熱山丘新年限定禮盒共有3款，不同的茶食組合，為鼠年新春團聚增添幸福滋味。經典的「鳳梨酥禮盒」是糕餅老師傅的返璞歸真之作，使用八卦山紅土孕育的鳳梨，熬製成酸甜的鳳梨醬，封存在鳳梨酥中，每一口都能嘗到真實美味。

「鳳梨酥烏龍茶禮盒」內含鳳梨酥與耳掛式烏龍茶包，精選以自然農法栽種的「松柏嶺烏龍茶」，香氣清揚，茶湯呈琥珀色，口感溫潤，餘韻回甘；新春團聚時刻，沖一杯甘醇的烏龍茶，品嘗令人兩頰生津的鳳梨酥，就是最佳茶食體驗。

「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」結合老少咸宜的蜜豐糖脆蛋糕，與經典鳳梨酥，同時品嘗鳳梨酸甜、蜜香與蔗香的三重美味。

微熱山丘新年限定包裝禮盒插畫以「回家」為主題，質樸的原色為基底，點綴喜氣洋洋的紅色，勾勒農曆年節的家常畫面，呈現平凡而幸福的氛圍；經典布提袋融入「鼠年迎春」的熱鬧氣氛，福氣小鼠圍繞大紅燈籠，正是春節張燈結綵的景象。

(中時 )