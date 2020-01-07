地緣政治風險升溫，重擊台股6日下跌157點，失守萬二大關、收11,953點，然專家視中東事件為短線利空，賣壓約兩日可消化，指數最快今（7）日、最慢明（8）日就會翻揚，由於國際資金寬鬆，股市多頭行情持續，內外資趁中東事件攻守交換，台股有選舉行情做後盾，本周收紅機率大，「逢回反而是買點」。

外資6日在集中市場賣超97.51億元，在期貨淨多單則減碼2,447口，未平倉口數降至32,176口；身負撐盤重任的官股券商，則是連2買、買超力道由上周五的11.8億元、擴大至23.8億元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，雖然因伊朗激烈反應、大幅提升風險，資金移往避險資產移動明顯，不過，台股本周挾選舉行情，預期賣壓這一兩天就會結束，「最慢周三（8日）、最快今天（7日），多方護盤力道就會回來」，此時為內外資攻守交換，而在內資拉抬下，預期指數在選前將回到萬二大關。

統一投顧董事長黎方國表示，目前走多頭行情，「拉回就是找買點，否則指數驚驚漲，投資人苦無切入點」，並指出許多產業強勢股利多仍在，伊朗利空對經濟面實無重大影響，「美伊兩國本來關係就不好，現在也只是『黑布染黑』，市場的恐慌是多慮了！」

黎方國表示，上市櫃公司12月營收陸續公告，權值指標台積電、大立光等法說陸續登場，正面消息可期，因此，樂觀預期台股最快7日就回溫，本周指數收紅機率高。

(工商 )