上周末是藍綠大造勢的最後黃金周，資深媒體人唐湘龍觀察到造勢現場的氛圍，直言許多綠營支持者已沒以前挺民進黨的那種熱情，反倒是國民黨總統候選人韓國瑜的場子都很熱，他認為以這種態勢，韓國瑜勝選機會非常大，甚至連立委選情都有可能會贏得漂亮！

唐湘龍在其主持的節目《唐湘龍時間》上表示，民進黨的基層翻了！如果韓國瑜會勝選，絕不是傳統藍而已，而是原本支持民進黨和蔡英文的基層都轉向挺韓，這可以從造勢場合的氛圍來看，只要是韓國瑜的現場，現場氣氛都是非常熱，反觀蔡英文的造勢場子就是非常冷！看看民進黨上禮拜六在台南造勢的氣氛就可得知一二。

唐湘龍在接受《TVBS》新聞採訪也表示，就他觀察到的現象，傳統民進黨在雲嘉南高屏的強勢基本盤，可以感受到基層民眾有一種莫名奇妙反民進黨和反蔡英文的氛圍，而這些民眾基本上都是經濟弱勢者，這些人都是過去國民黨無法吸引到選民。唐更直言，以他的判斷，韓國瑜將會贏得總統大選，甚至連國民黨立委也會贏，有望過半！

(中時電子報)