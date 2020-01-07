謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

38歲女星謝忻去年6月和「浩角翔起」的阿翔惹出不倫戀，導致謝忻不得不退出主持12年的《綜藝大集合》。昨(6日)深夜，謝忻分享，6歲的外甥女因此為她抱不平，還要求家人以後都不准看《大集合》，對此，謝忻決定親自開口跟孩子坦白，表示是自己做錯事，但也有人在幫她，要外甥女別擔心，「沒有誰害誰。做錯事的人，沒有委屈。」

謝忻和阿翔去年爆出車吻風波，謝忻「被離開」《大集合》，反觀阿翔仍握有主持棒，謝忻昨透露，外甥女YoYo對此很憤怒，不讓家人看《大集合》，更氣說：「哼，阿姨就是被他們害的！所以電視上才沒有阿姨。」謝忻妹妹因此向謝忻求救，昨謝忻便決定趁外甥女泡澡時來場女生間的談話。

謝忻跟YoYo說很多事都是一體兩面，「也沒有誰害誰的問題，是阿姨做錯了事情，導致事情演變到這個狀況，還是有很多人都在幫忙阿姨，這點妳要放心」，但外甥女更生氣，又說：「可是妳都沒有上節目了，放煙火的時候也沒有妳」，謝忻則說偶爾跨年可以好好休息也很好，「睡得好吃得好身體就會很健壯喔」，YoYo便笑謝忻似乎因此長胖，兩人打鬧笑著結束對話。

謝忻說：「沒有誰害誰。做錯事的人，沒有委屈。就只是生命中的一個大轉折，讓我更珍惜現在身邊擁有的一切。」，粉絲回應：「就算你沒出現在電視上，你在臉書依舊活出自己的一條路，加油！」、「我還真的不看了耶，雖然很對不起瓜哥，可是看不下去」、「希望能常常在別的節目看到妳」、「才6歲都能為你打抱不平，真窩心」。

(中時電子報)