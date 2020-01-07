美伊之間放話、恐嚇言論不斷，中東戰事升溫導致國際股市大震盪，台股周一在權值股轉弱、投資行為謹慎之下跳空大跌，加權指數下探月線支撐11960點，如果月線能夠守住，則可視為短線拉回修正，反之，跌破月線支撐則台股進入中期整理格局。

突然發現川普閒不下來，才剛跟中國貿易戰有了正向發展，立即揮軍中東發起爭端。其實美伊之間一直處於緊張狀態，雖然伊朗揚言報復，但應不致於觸發大規模戰事，畢竟伊朗也不想與西方國家全面為敵，不過，短期間會有小規模衝突無法避免。本周台股偏向震盪修正，一則是美伊爭端、二來是武漢不明肺炎擴散，將會影響投資信心。

此外，缺貨概念今天表現也強，由此可知，第一季台股將圍繞著「缺貨、漲價」題材打轉。就產業趨勢分析，在「半導體復甦」的大方向之下，除了被動元件、記憶體之外，同樣具備漲價、缺貨題材的族群有CIS影像感測、晶圓代工、類比IC、MOSFET等，是本周將佈局的方向。

(時報資訊)