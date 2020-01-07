國巨公司(2327)2019年12月合併營收為32.6億元，較上月減少7.4%，較2018年同月減少28.1%，累計2019年第4季合併營收為100.03億元，較上季減少3%，並較2018年同期減少38.4%，國巨董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，募得資金將用於充實營運資金、償還借款及因應公司長期發展資金需求等。

受到工作天數因年度庫存盤點減少、歐美客戶因聖誕及新年假期而減緩拉貨等因素影響，國巨2019年12月合併營收為32.6億元，月減7.4%，較2018年同月減少28.1%，累計2019年第4季合併營收為100.03億元，較上季減少3%，並較2018年同期減少38.4%，2019年全年合併營收為412.86億元，較去年同期減少46.5%。

國巨表示，目前因生產廠區招工不易，產量無法大幅提升，公司成品庫存水位持續下降，致使訂單交貨不順，展望今年，國巨正向看待終端需求增溫，由於客戶訂單交期已從45天拉長至90天，成品庫存仍繼續降低，公司將盡全力提升產能利用率以滿足客戶需求，但仍需視生產廠區的招工進度而定，且因美中貿易爭端的不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍將審慎樂觀應對。

國巨董事會亦決議辦理國內現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，預計發行額度將不超過8000萬股，國巨表示，募得資金將用於充實營運資金、償還借款、健全公司財務結構、海外購料、轉投資及資本支出或其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

國巨訂於2月26日召開臨時股東會，針對擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案提請決議。

(時報資訊)