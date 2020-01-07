特力集團董事長近日自曝在大陸慘賠的經驗，財信傳媒董事長謝金河對此表示，投資大陸市場的學費真的很貴，除了特力，岳豐、錢櫃、元山等也決定撤出大陸市場，斷臂求生。

特力集團董事長何湯雄表示，過去15年投資大陸，只有2年賺錢，只好把大陸據點一家一家收起來，將來在台灣將更專注本業，並強調投資大陸的學費很貴、但值得，只是對特力的股東殘酷一些。

謝金河分析，特力在2019年前三季本業賺6.32億元，但業外損失6.77億元，前三季淨損3700萬元，這是特力罕見的虧損紀錄，也因為大陸投資損失，特力每股淨值從14.39元降為12.61元，幸好該公司底子不錯，股價仍能維持在20元以上。而特力認列大陸投資損失，2016年是6.22億元，2017年是1.96億，2018年是7.83億，去年第二季大賠10.26億元，到第三季才沖回一些利益。

他說，很多台灣的企業都認為大陸市場很大，但為了去而去，反而遭到重大損失，不過斷臂求生也不見得是壞事，像岳豐、錢櫃、元山結束大陸業務，現在獲利反而更好。此外，鄉林建設、信義房屋、工信工程、台玻等，也都認列了投資大陸的損失。

謝金河感嘆，從這個現象來看，大陸市場雖然很大，但競爭更激烈，如果沒有三兩三，恐怕不易在大陸市場勝出，特力繳了很多學費，何湯雄說值得，可能是他的體會比別人更深刻。

(中時電子報)