空軍黑鷹直升機不明原因失事，交通部運安會已將黑鷹的黑盒子飛行、通話與引擎機件保養資料下載後，交給軍方綜合生還者口述、機件、天氣、飛行員狀況等資訊進行交叉比對，釐清失事原因。本報掌握，失事的烘爐地山山腰現場出現一條數十公尺長拖行痕跡，並非直接撞擊，顯示飛機墜地後曾滑行一段距離後翻滾數圈，才會出現機體猶如被攪過的殘破景象，顯見當時衝擊力道相當大，會出現長條狀拖行痕跡，也相當耐人尋味。

資深飛行員表示，既然有拖行翻滾痕跡，在排除所有因素下，單純從現場狀況判斷，應該是當時飛機已經相當接近地面，但當飛行員發現前方或是下方有障礙物時，緊急拉升不及，導致旋翼打到樹梢後直接失控下墜，衝撞地面滑行後才翻滾。

現場狀況與5名生還者描述，在飛行途中都沒有任何異狀產生，空軍調查飛行員與戰管間回報，也沒有任何狀況，但一瞬間就發生衝撞翻滾。

資深直升機飛行員解釋，直昇機是屬於「目視飛行」機種，不管飛行員技術多好，機上配備多精良，或是有沒有航管或戰管的導引，飛行守則中有一項「天條」是飛行員絕對要有的認知且遵守的概念，就是「遇到雲就要拉高，絕對不可飛進雲中」。

資深飛行員說，綜觀這次事件，即使當時飛行員回報雲高3000呎至5000呎，能見度5浬到7浬，看似天候良好，但是烘爐地當地山頭經常會突然出現雲霧，飛行員遇到突然而起的雲霧，就應該迅速拉高高度閃避，但當時確有目擊者看到飛機鑽進雲中，這種狀況已經很不尋常。

因此當地是山腰，從現場出現數十公尺長的拖行痕跡，加上急速翻滾，就極有可能是當時飛機已經飛進進到山谷，但是發現障礙物時，因高度不夠來不及緊急拉高，因此懸翼掃到林木頂端後後失控翻落的因素可能性很高。

資深飛行員指出，其實鑑識人員應該已經仔細勘驗過現場，就可看出飛機拖行的起點前方樹梢與樹幹，是否有遭懸翼掃過及撞擊痕跡，從這點應該會提供給失事鑑定團隊不少參考資訊。

(中時電子報)