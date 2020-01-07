國立南投特殊教育學校，為即將畢業的國三學生，舉辦2天1夜的在校隔宿成長營，做為特教囡仔的成年禮；校長陳韻如表示，許多孩子第1次嘗試沒有家長陪同的露營，希望藉此讓孩子學習獨立自處，打理自己生活所需。

陳韻如表示，12年國教課綱中的「核心素養」，強調適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度；隔宿成長營正是培養學生團隊合作與分工、建立成員向心力及團體默契，未來畢業後能夠融入社會，具備良好的人際社交技巧以應對社會生活的各種情境。

隔宿成長營也邀請鄰近學區的旭光高中國中部14名師生，及竹山高中28名師生參與，透過童軍教育、童軍技能、探索教育，讓特教學生與友校同儕相互學習、交流；晚間則是營火晚會及烤肉，考驗各小隊同心協力的精神。

陳韻如表示，隔宿成長營是為學生打造的成年禮，因為在成長的道路上，要讓孩子學習如何獨立自處，並邀請友校同齡學生，透過隔宿成長營中各項任務與挑戰，相互合作、友善交流，期許學生在未來的人生路上，與他人合作克服難關。

(中時 )