《偶然發現的一天》網羅一群長腿男星。（圖／龍華電視提供）

網路熱議漫改穿書校園韓劇《偶然發現的一天》，在「2019 MBC演技大賞」取得亮眼成績，最終由金惠允、路雲和李宰旭獲得新人賞的肯定，為這「一天」畫下完美的句點。而這部戲從開播以來就受到不少矚目，以下整理兩大看點。

1. 題材新穎、切中年輕族群

《偶然發現的一天》題材新穎、節奏明快，從開播就受到網友們廣泛熱烈地討論。這部劇本身的設定上有經典IP的影子，例如校內高富帥團體「A3」對應《流行花園》的F4、穿越到書中與《夢幻遊戲》《W-兩個世界》雷同，但從女主角開始，許多角色打破「常規」、擁有自我意識、走出被安排好的劇情，掌握自己的人生，也切中了許多年輕觀眾的價值觀和心理需求。

2. 演員帥又美

女主角金惠允曾參演《購物王路易》、《鬼怪》、《天空之城》等知名電視劇，累積了紮實的演技實力；女二李娜恩是韓國女團APRIL成員，飾演過網路劇《A-TEEN》系列的金荷娜，演技也頗受好評。除了有兩位實力派女演員帶領觀眾入戲，飾演「一天」的路雲以及李宰旭、金永大、鄭乾柱等「脖子以下全是腿」、平均身高超過186公分的長腿歐爸，也是一大看點。而兩女四男之間撲朔迷離、臉紅心跳的兩組三角關係，感情戲錯綜複雜，張力十足，讓人看得欲罷不能。

1月7日起，週一至週五晚間九點，《偶然發現的一天》將於「MOD 353龍華偶像台」全台電視首播。

(中時電子報)