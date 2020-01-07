美否認要從伊拉克撤軍

五角大廈周一說，一名美國將領先前致函伊拉克國防部，說以美方為首的聯合部隊會離開伊拉克是個錯誤，五角大廈官員堅稱，聯合部隊會繼續留在伊拉克。

據CNBC新聞網6日報導，就在美軍將領席利（William Seely）致伊拉克的信件曝光幾小時後，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席麥利（Mark Milley）說：「那封信是草稿，是個錯誤，它還沒簽署，也根本就不該公開。」

「措詞不當，暗示撤離，」麥利說，「但事實不是那樣。」

美國防長艾斯培（Mark Esper）稍早說，「我們正重新部署整個區域的軍力。」而這封信的出現似乎令他困惑，「我看了那封信，但無法告訴各位那封信的真實性」。他強調，那封信和美軍目前的狀況不符。艾斯培說：「沒有任何要撤軍的決定。」

由於美國出動MQ-9「死神」（Reaper）無人機，在伊拉克巴格達國際機場附近擊殺朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），引發中東政治強震，還有伊朗與伊拉克大示威。

就在伊拉克國會投票決議，要將外國部隊全部驅逐出境後一天，便出現了這封致伊拉克國防部的信。然而，無論艾斯培或麥利都不願澄清，這封信究竟是怎麼公開，或誰指示起草的。而這封信到底是怎麼來的，席利或五角大廈官員也都不願回答相關問題。

有好幾家媒體都說，未具名的五角大廈官員證實了這封信的真實性，但直到周一下午仍不清楚，究竟是誰證實的。

(中時電子報)