延續去年12月中旬來的升勢，周一特斯拉（Tesla Inc.）股價連續第4個交易日走高，終場上漲1.93%，突破450美元大關，站上歷史收盤新高451.54美元，市值站穩800億美元大關，來到813.88億美元。

因投資人對特斯拉在中國的事業佈局感到樂觀，以及陸續有一些主要分析師發布看多特斯拉股價表現的研究報告，特斯拉去年12月股價上漲26.8%。

特斯拉上周五公布的交車成績單意外亮眼，其去年第四季交車數達11萬2,000輛，打破前一季創下的新高紀錄9萬7,000輛，亦超出市場預期的10萬6,000輛。其中，Model 3交車數達9萬2,500輛，Model S和Model X交車數為1萬9,450輛。

特斯拉2019年全年交車數達36萬7,500輛，較2018年的24萬5,240輛成長50%，符合介於36萬~40萬輛的全年目標，並優於市場預期的 36萬1,000輛。

受此激勵，特斯拉上周五股價收漲2.96%，報443.01 美元，盤中股價一度觸及454美元，終場市值站上800億美元大關，直逼全球第二大汽車製造商福斯（Volkswagen AG）的860億美元。

(時報資訊)