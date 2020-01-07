美國1月3日與伊朗產生衝突，除使美股四大指數上周終場收黑外，布蘭特原油及西德州兩大原油指數也都立刻上漲，引發市場憂慮。但今晨美股三大指數全數收紅，有利台股偏多表態。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股上周周線連續第五周收紅，撇除來自國際情勢的雜音，在市場資金充沛、庫存回補拉貨及5G手機今年滲透率有望明顯成長的帶動下，尤以科技為主的企業今年前景看好，基本面穩固；此外，因半導體產能利用率近期預計將持續吃緊，對於過去在第一季表現相對清淡的科技業來說，淡季不淡的效應有望延續。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，今年iPhone新款的發布將帶動蘋概供應鏈的表現，而半導體高階進程的發展、5G的建置及Mini LED的機會也都使相關族群值得多加留意。在操作上，由於指數仍相對高檔，建議可注意出現修正拉回且基本面穩健的個股，並結合定期定額台股基金方式，參與大盤趨勢向上。

富蘭克林證券投顧表示，美中預計將於1/15簽訂第一階段貿易協議，後續可能將開始進行第二階段的貿易談判，談判過程或仍有雜音成為消息面干擾，但只要雙方皆處於談判軌道應能降低對於金融市場之衝擊，此外，雖然評估機率相對較低，但仍須留意雙方貿易衝突若擴大至科技發展、資本市場活動以及地緣政治議題，該些領域衝突對於經濟的衝擊相較貿易將更難以評估。

(時報資訊)