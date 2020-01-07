為了兼顧香氣、甜度與酸度，〈深法甜點〉的〈生巧克力塔〉用了不同純度的3種巧克力製作上層的甘納許，味道均勻和諧。（圖／姚舜）

〈深法甜點〉的〈草莓生乳布雪〉，是以口感膨鬆的布雪蛋糕以銅鑼燒概念，夾著北海道生乳和輕盈的馬滋卡膨起司與新鮮草莓一起呈現。（圖／姚舜）

由正上方俯視〈深法甜點〉的〈草莓生乳布雪〉，有點像舒芙蕾厚鬆餅，形色誘人。（圖／姚舜）

品嘗〈深夜裡的法國手工甜點〉（簡稱深法甜點）的甜點不再只有網購，也可以到實體店面購買，並坐下來以好喝的咖啡佐食了。為了讓80萬粉絲可以「在第一時間品嘗到手作甜點剛作好的味道」，〈深法甜點〉創辦人Rick劉啟任在台北市金山南路巷弄內租下店面開設實體旗艦店，除買到吃到各式甜點，並同時提供〈森法咖啡〉服務，傳遞更完整、更有溫度的甜點體驗。

從臉書網銷起家，進而成為網購甜點名牌，同時陸續開出〈M ＆ F Studio〉與〈M ＆ F 深法廚房〉跨足餐飲市場後，如今滿腦子創意的Rick又起心動念想出了新idia，計畫以「線上購買，線下體驗」的營銷模式，推出「我的主廚朋友」外帶系列產品，首波推出的產品是〈酸菜白肉鍋〉預計於農曆年後上架開賣。這也意味著〈深法〉正式跨足中式餐飲市場了。

〈深法甜點〉的〈蛋白餅〉有檸檬、杏仁、大吉嶺紅茶與伯爵紅茶等多種不同口味，每片足足要烤2.5至3小時才能製作完成。（圖／姚舜）

〈深法甜點〉的〈蛋白餅〉有玫瑰、葉片與愛心等不同造型，很療癒、也很「撩妹」，如今除網購也可直接在實體店買到。（圖／姚舜）

〈深法甜點〉的〈蘋果磅蛋糕〉的口感細緻，並用了青、紅兩種蘋果入餡，最表層並刷了杏桃果醬，非常好吃。（圖／姚舜）

「未來也會賣西式慢火牛排啦！」，對熟悉電商通路行銷模式，並與名廚Fernando宋建良合作有實驗餐廳經驗的Rick說，餐食的「剛性需求」比甜點更強，中式餐飲市場更大，所以決定先從一般人在家很難自己動手做的〈酸菜白肉鍋〉切入市場，後續還會推出諸如〈中式羊肉爐〉、〈薑母鴨，以及西式的〈慢火牛排〉。

Rick並表示，過去好吃的食物往往必須到餐廳才能吃到，如今便利的電商與物流外送系統，改變了消費者飲食習慣。Rick說，他想做的事與終極四標是：「讓各種好吃的美食都能像冷凍水餃一樣」，從網路上訂購、送到了家後，只要簡單料理就能吃出和餐廳一樣的味道。

Rick的理想當然還需要很多時間、甚至資本投入才會完成，但，就像當年他從補教界一頭栽進了甜點業一樣，他又看到一條新的路，且已正式跨出腳步。

〈深夜裡的法國手工甜點〉這品牌是Rick當補習班老師時學生取的，2011年創立至今，〈深法甜點〉在市場上創造了幾個為人樂道的「傳奇」：1.老闆非本科出身，卻憑自學自任大廚做出好吃的法式甜點。2.沒有門市店面，只靠臉書網銷，創造驚人業績，並以網購法式甜點先帶動「食尚」。3.下午4點開始營業到晚上12點，且排隊取貨人龍不斷，創造了「深夜買甜點、吃甜點」的神話，取貨點並成為全台首家「法式甜點深夜食堂」。

〈深法〉開設有座位的實體旗艦店，將於農曆年後推出「我的主廚朋友」外帶系列，首波是〈酸菜白肉鍋〉。（圖／姚舜）

〈M ＆ F Studio〉行政總廚Fernando宋建良為〈深法〉設計的〈酸菜白肉鍋〉，鍋底肉有台灣黑毛豬五花與伊比利豬松阪兩種豬肉。（圖／姚舜）

網購甜點名店〈深夜裡的法國手工甜點〉開設實體旗艦店，融合〈森夜咖啡〉與〈深法甜點〉的服務於一體。（圖／姚舜）

〈深法〉創辦人Rick劉啟任說，〈深法〉開設實體旗艦店，是為了讓客人「在第一時間就能品嘗最好的味道」。（圖／姚舜）

Rick劉啟任（左）與Fernando宋建良原本即合作設有 〈M ＆ F Studio〉並在2018年合開〈M ＆ F深法廚房〉。（圖／姚舜）

〈深法甜點〉會紅、會夯，固然有媒體推波助瀾的成份，但能立足市場不衰，就得靠真本事、硬實力了。而分析〈深法甜點〉所以會有80萬粉絲，且回購率超過六成，成功關鍵是：1.絕對新鮮，所有甜點當天現做，這是下午才營業的原因，因上午要進貨備料。2.食材用料「講究」而不「將就」，麵粉用的是日本日清最高等級，奶油是法國伊思尼，都是好料。3.味道精準、品質穩定，且專注研發並具實驗精神的Rick會將不同經典法式甜點或日本甜點的元素，解構後再重組成「新物種」，所以大受歡迎。

〈深法甜點〉如今終於開設實體旗艦店，原因是Rick想讓甜點控吃到「沒有經過運送過程」、「溫度與濕度保持在最佳狀態」的甜點。他並表示，實體旗艦店會用配合四時更替採用更多台灣新鮮水果為原料，甜點控更以吃用草莓、芒果、水蜜桃、荔枝、哈蜜瓜作的各式水果塔、布雪蛋糕了。

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