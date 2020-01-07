2020總統大選將近，藍綠攻防激烈。從政見會到辯論會，總統蔡英文總被諷刺是「讀稿機」。日前總統辯論會，蔡回擊國民黨總統參選人韓國瑜「你有看到讀稿機了嗎？」引發議論。對此，台北市議員羅智強諷刺，蔡英文自己就是讀稿機。對於蔡批韓「辯論會所有時間都在罵我」，羅譏，因為蔡就是台灣最大的問題！

羅智強在臉書指出，在辯論會上，蔡英文說了一句經典名言「你有看到讀稿機嗎？」他說蔡英文以為韓國瑜是在說她依賴讀稿機，但其實台灣人民看到的是，蔡英文自己就是讀稿機。

羅認為，不是說總統不能讀稿，但總統完全沒有自己想法，字字念稿，跟Google小姐，又有什麼兩樣？辯論的目的，就是藉由候選人的彼此詰問，讓台灣人民，能夠知道國家領導人真實的想法，而不是一位被文膽包裝過，潤飾過的假文青。

此外，蔡英文批評韓國瑜「辯論會所有時間都在罵我，解決問題的方法在哪？」羅則諷刺表示，因為蔡就是台灣最大的問題！

(中時電子報)