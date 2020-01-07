情侶適度開玩笑會增加情趣，但如果過頭就會傷感情！有一名男網友平時有抓女友胸的習慣，沒想到一次竟在公共場合掀開女友的衣服，慘遭女友分手。

這名女網友在「Dcard」貼文表示，幾天前和男朋友上完課一起走回宿舍，男友一如往常勾著她的肩，順便抓她胸部，因為當天穿著黑色細肩帶背心，裡面有胸墊，就沒有穿內衣，結果男友沒看場合，竟直接掀開她的衣服，事後還拋下一句「我開玩笑的，別生氣啦」。

女網友對於男友的無腦行為生氣表示「私底下你要怎麼抓、怎麼弄我都不會怎樣，但今天你在公共場合讓我很沒面子，我是你的女朋友，你有想過我的感受嗎？」。雖男友事後道歉，但女網友在更新貼文中表示，已與對方分手，並呼籲「各位女生小心了」。

網友看到貼文紛紛留言「這種沒腦不懂尊重的人還有人要」、「在家要怎麼玩都可以，但不看場合亂抓真的很白目」、「這我不能接受，不尊重女生」。

(中時電子報)