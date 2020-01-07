李聖經穿平肩氣質黑色禮服現身。（圖／龍華電視提供）

《浪漫醫生金師傅2》演員昨都選穿深色服裝出席記者會。（圖／龍華電視提供）

《浪漫醫生金師傅2》昨(6日)舉行發布記者會，或許是因為拍戲時都穿白袍，眾演員昨清一色都改以深色系禮服現身，導演被問到第二季也會有經典強烈的吻戲？導演直接爆雷，表示第二季的吻戲氛圍和唯美畫面絕對會讓觀眾心動不已，而且應該很快就可以跟大家見面了。

萬眾期待的《金師傅2》終於要推出，昨在記者會上，靈魂人物韓石圭打包票說：「我可以自信地說《金2》的劇情不亞於《金1》，甚至會比《金1》更讓人感動。」韓石圭特別舉例說明，如果社會是石頭，那就等於是用雞蛋碰石頭，金師傅遇到的問題和煩惱比《金1》更艱難了，請觀眾拭目以待劇情發展。

而新加入的安孝燮和李聖經的成長記也是《金2》的一大看點。安孝燮表示：「作爲第一季的觀眾，確實感到了壓力，雖然有負擔，但盡可能努力最好的一面展現給大家。」他也特別向韓石圭「告白」，說：「從韓石圭前輩身邊學到了詮釋演戲的技巧，光是聽前輩說話，就能學習到很多還會不自覺露出微笑，能跟他一起演戲真的很開心也很榮幸，是我的『人生導師』，因為從來沒跟前輩說過，所以前輩可能不知道，感覺就像是我在『單戀」』」。

李聖經接著說：「第一次聚在一起的時候，石壇前輩們對我說的話就是『不要有負擔』。 實際上，前輩們的熱情也不亞於石壇醫院。」劇中，李聖經所飾演的車恩彩雖然有「學習天才」的名號，但卻是扛著家人的期望的醫生角色，漸漸發現了自己的不足，並在石壇醫院找到了「人生導師」金師傅，並且開始改變與成長。

《浪漫醫生金師傅2》透過新的成員，表達痛苦的青春；通過生病患者的心，回顧現代人的痛苦。韓石圭說：「《浪漫醫生金師傅2》講述心靈受傷的人們的故事，而這些受傷的人們也不知道自己為何受傷？也不知道該如何將煩惱解脫？每天都在思考著自己到底是為什麼而活？所以通過《金2》觀眾應該會有更多共鳴」。

《浪漫醫生金師傅2》將於1月10日起，中華電信MOD>戲劇>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定1月30日起，每週四、五晚間七點在MOD354頻道《龍華影劇台》。2月1日起，每週六晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)