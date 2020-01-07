全球半導體產值可望隨5G世代來臨成長，德微科技(3675)審慎樂觀看待今年營運，德微表示，公司自有品牌「Eris」佔營收比重逐年攀升，且應用於高頻高速相關二極體出貨穩定放量，今年第1季業績可望優於去年同期，全年業績亦可望比去年好。

德微科技因合併亞昕科技綜效及市場需求增溫，2019年12月合併營收為1億2825萬8000元，較上月減少3%，年成長3.6%，累計2019年第4季合併營收為3.97億元，季減3.17%，累計2019年合併營收為15億4788萬元，年增2.61%。

根據國際半導體產業協會(SEMI)預估，2020年全球半導體產值將可望有5%到7%成長幅度，且5G世代來臨，物聯網等裝置數量對二極體的需求升溫，有助帶動相關供應鏈訂單成長。

目前德微集團出貨對象仍美系大客戶為重，與主要客戶關係密切，可即時掌握產業最新發展趨勢，公司亦積極推展自有品牌「Eris」業務，「Eris」出貨比重逐年增加，雙成長將使德微未來營運穩健樂觀。

德微表示，公司針對高頻高速需求，開發高規格與高安全性二極體產品搶攻全球通訊、消費電子、車用等市場，今年第1季業績可望優於去年同期，全年業績亦可望比去年好，審慎樂觀看待今年整體營運。

(時報資訊)