美伊衝突加劇，伊朗5日宣布，濃縮鈾作業將不再受到2015年《伊朗核協議》（JCPOA）限制，意味著伊朗將不受限制繼續發展核計畫，對此，美國總統川普昨（6）日在推特嗆聲，「伊朗不准擁有核武！」

針對伊朗宣布繼續核計畫、不再受2015年核子協議限制，美國總統川普在推特怒嗆，「伊朗不准擁有核武」。

伊朗國營電視台5日引述德黑蘭政府聲明，指出伊朗將不再遵守2015年核子協議，包括濃縮鈾離心機數量、濃縮鈾產量、純度、以及核子研究、研發等都不再受到限制。自美國總統川普2018年片面退出核子協議後，伊朗去年也先後分四階段中止履行協議中部份條款，放棄濃縮鈾離心機數量限制是協議中最後一部分，意味著伊朗的核計畫自此將不再受到任何限制，引發各界關注。

法新社報導，針對德黑蘭的聲明，川普昨日在推特以全大寫英文字母怒嗆，「伊朗永遠不准有核武！」（IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!）。川普的推文並未提及更多他將如何防堵伊朗重啟核計畫的細節。

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

自川普3日下令美軍出動無人機狙殺伊朗二把手、革命衛隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）以來，美伊戰爭一觸即發，伊朗誓言復仇，川普則稱會鎖定伊朗52處進行快速、嚴重的反擊。

(中時電子報)