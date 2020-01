美伊衝突加劇,伊朗5日宣布,濃縮鈾作業將不再受到2015年《伊朗核協議》(JCPOA)限制,意味著伊朗將不受限制繼續發展核計畫,對此,美國總統川普昨(6)日在推特嗆聲,「伊朗不准擁有核武!」

針對伊朗宣布繼續核計畫、不再受2015年核子協議限制,美國總統川普在推特怒嗆,「伊朗不准擁有核武」。

伊朗國營電視台5日引述德黑蘭政府聲明,指出伊朗將不再遵守2015年核子協議,包括濃縮鈾離心機數量、濃縮鈾產量、純度、以及核子研究、研發等都不再受到限制。自美國總統川普2018年片面退出核子協議後,伊朗去年也先後分四階段中止履行協議中部份條款,放棄濃縮鈾離心機數量限制是協議中最後一部分,意味著伊朗的核計畫自此將不再受到任何限制,引發各界關注。

法新社報導,針對德黑蘭的聲明,川普昨日在推特以全大寫英文字母怒嗆,「伊朗永遠不准有核武!」(IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!)。川普的推文並未提及更多他將如何防堵伊朗重啟核計畫的細節。

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

自川普3日下令美軍出動無人機狙殺伊朗二把手、革命衛隊聖城旅(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)以來,美伊戰爭一觸即發,伊朗誓言復仇,川普則稱會鎖定伊朗52處進行快速、嚴重的反擊。

(中時電子報)