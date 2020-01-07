香港中聯辦新任主任駱惠寧6日與媒體見面，香港局勢好轉燃起新希望。大陸官煤《環球時報》7日社評強調，香港只有和大陸社會才是真正的、最緊密的利益共同體。這個世界上不可能有別的國家政府比北京中央政府更關心香港社會福祉。把相關問題都釐清了，回到《基本法》上來，用真誠和真情溝通交流，香港的事情就一定能夠重回正軌，翻開新的一頁。

社評指出，回顧過去半年風風雨雨，有必要釐清：

第一，大陸社會與香港社會血濃於水，盼香港好，這一基本價值取向變不了。大陸中央同樣想讓香港好，這個國家不可能有第二個治港宗旨。對這一點，香港社會需堅信不疑。一些否定大陸社會對港善意的說法違反基本邏輯，需要用理性加以識別，並且遠離之。

第二，大陸社會對一國兩制的支持也是真誠的，中央的態度是一貫的。國家對處理修例風波如此耐心，也是這一基本態度的驗證。這個國家的絕大多數人都不希望香港「內地化」，一個保持自己特色的香港更符合大陸的國家利益，也會更受大陸公眾的喜歡。

第三，一國兩制和香港特別行政區的屬性由《憲法》和《基本法》清楚載明，它同樣會對應常識和這個世界的常理。香港是大陸的一個特別行政區，它既不是美英的「政治飛地」，也不是獨立實體。香港與大陸社會協調好關係，在中央的管治之下發揮好高度自治的各種功能，這是香港的唯一之路。

第四，體現「一國」的憲制性規定不能被視為對香港的束縛，它是香港真實地位的反映，讓這一切明確無誤最契合在當今世界上香港社會的利益。美國強化了對陸戰略博弈，它很願意把香港變成大陸戰略大廈上一塊鬆動的磚，進而成為它的一個立腳點。讓香港以去年下半年的那種方式變成陸美之間的一個博弈點，使那種情形長期化，那將是香港最恐怖的噩夢。

第五，有少數激進人士用破壞香港經濟的自殘作為鬥爭手段，這是在砸整個香港社會的飯碗。去年香港經濟嚴重滑坡，如果這種情況持續下去，香港的法治動搖了，做生意的軟硬條件都顛覆了，未來香港人的生計找誰要去？大談「美國優先」的華盛頓會給嗎？脫歐把自己搞得很狼狽的英國會給嗎？

(中時 )