頂新製油公司前董事長魏應充去年11月遭最高法院依違反食安法等7罪判決確定，檢方聲請定執行期，台中高分院裁定魏應充須執行4年8月，魏向最高法院抗告遭駁回確定，彰化地檢署昨天下午囑託台北地檢署執行，彰檢並通知魏於8日上午10時向北檢報到，發監執行。

魏應充去年11月遭最高法院依違反食安法等7罪判決確定，檢方聲請定執行期，台中高分院裁定魏應充須執行4年8月，魏提起抗告，並聲請提案大法庭，最高法院今年1月2日駁回確定，已通知檢方啟動防逃。

魏應充及律師主張原裁定對於罪數計算違反比例原則，除了提抗告請求撤銷原定裁定外，也聲請提案大法庭統一見解，最高法院認為關於罪數裁定屬於法官的裁量權，且原裁定並無違法之處，提案大法庭也無必要，都予以駁回。

最高法院維持原裁定，就魏應充違反食安法7罪及智慧財產法院另1罪，共8罪判刑定讞部分，合併執行4年8月確定。

彰檢6日下午行文北檢執行科，正式囑託北檢執行發監，彰檢另通知魏於8日上午10時自行向北檢執行科報到，由北檢發監執行。

(中時 )