政府「查水表」引發反彈聲浪，民眾恐慌，這幾日一段警察上門查水表影片曝光，對象是一位80歲的老太太，讓國民黨副秘書長蔡正元直呼是「綠色恐怖的開始」。

蔡正元臉書分享一則影片，員警上門「查水表」，80歲老太太詢問什麼事，員警指出老太太去年12月19日，在臉書分享關於2020選舉改規則，投票所人員將全換成綠營人事，是不當言論，侮辱中選會，違反《社會秩序維護法》，要老太太到警局說明。

老太太表示，自己僅轉PO消息，不懂什麼中選會，且有那麼多人在分享，要把所有人都叫來才可以。

網友看了相當氣憤，表示「民進黨真是噁心」、「太誇張了」、「太過分了」、「欺負老人家，還真英雄，警察加油啦！」「打恐嚇牌！？跟共產黨有什麼不同？1／11日下架綠色專制恐怖！」

對於政府查水表一事，蔡正元昨（6）日也在臉書表示，「只准民進黨放火 不准老百姓點燈」，民進黨可以花納稅人的錢養網軍，一堆楊蕙如們用醜惡的網路訊息造謠生事、四處攻擊，老百姓轉貼LINE、fb，民進黨立刻找警察上門，有的查水表、有的查瓦斯爐，一下子社會秩序維護法，一下子農業金融法，「這是綠色恐怖的開始，老百姓要有武昌起義的準備了」。

(中時電子報)