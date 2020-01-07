二○一九年最後一天，民進黨提出的《反滲透法》強渡關山，當天議場內的藍委，只能默默戴上口罩靜坐抗議，同時忍受民進黨立院黨團總召柯建銘在發言台上數落「國民黨將走上歷史焚化爐」；議場外的深藍支持者見狀，紛紛打爆藍委辦公室電話，痛斥藍委軟弱。就在立法院長蘇嘉全敲槌宣布完成三讀之際，靜坐的藍委一邊扯下口罩，一邊埋怨黨中央：「恁X凍未條、沒下次了！」暴衝的情緒溢於言表。

「《反滲透法》的條文有太多空白授權、戕害人權，但若藍委打架阻止，後果會更慘。」國民黨立院黨團總召曾銘宗無奈地說，黨團收到的訊息指出，綠營已備妥「紅帽」，親綠媒體都等著藍營「入甕」，所以藍委堅持消極因應，親綠媒體也只能「雞蛋裡挑骨頭」，批評藍委靜坐還滑手機、打瞌睡。曾銘宗同時保證，《反滲透法》三讀絕非綠營的勝選萬靈丹，反而可能催出知識藍與菁英藍的危機意識，部分原本不分軒輊的緊繃選區，都傳出已脫離險境，「就算黨團被罵翻也值了」。

藍委透露，綠委私下說，是美方要蔡政府儘速通過反滲透法，再加上卡神網軍案的爆發、衝擊綠委選情，反滲透法有助於爭取獨派選票「歸隊」，並壓低曾在「礦業法」「私煙案」等議題上頻頻與民進黨唱反調的「小綠」時代力量立委席次，民進黨立委就更有機會過半，才孤注一擲。即使藍營立委想要硬擋反滲透法，綠營也有對策，就是狂登廣告強打藍營就是中共同路人才如此怕反滲透法三讀。

民進黨立院黨團力推《反滲透法》，並在去年的最後一天，挾人數優勢強行三讀通過。（圖／黃耀徵攝）

綠營祭出「引君入甕」之策果然讓藍營揣揣不安，尤其是區域藍委候選人更擔心被扣紅帽流失選票。今年大選，綠營搭香港反送中事件熱潮，一路狂打「芒果乾」催票，因此對於反滲透法闖關，藍營究竟「該熱戰、冷戰」內部莫衷一是，直到12月31日表決當天早上，黨中央發現幾乎半數藍委都想以「跑選區」為由請假「避戰」，國民黨秘書長曾永權與曾銘宗衡量後，才決定採靜坐抗議的哀兵策略。

雖然藍委靜坐抗議，形同放手讓綠委全權主導，深藍支持者難以苟同，但一位隸屬「緊繃戰區」的藍委候選人卻說，好在黨團應變得宜，因為綠營力推反滲透法三讀完全沒遇到藍委阻擋，卻反而凸顯立院多數黨蠻橫鴨霸，再加上反滲透法三讀後，陸續出現多起藍營支持者被警方以違反社維法「查水表」，已經讓民眾憂心「反滲透法」上路後，人權更沒保障。尤其，民進黨是以「廢除刑法一百條」、「爭取百分言論自由」狂打國民黨威權「起家」，拿到政權後卻高喊「沒國安就沒人權」，竟與威權時期國民黨主張無異，已讓中間選民產生問號，並驚覺原來民進黨強調的百分百言論自由，其實是分黨分派的，間接佐證「《反滲透法》只是選票考量」，更催化大選主軸朝向「保障言論自由、捍衛民主」與「芒果乾」的對決，孰者為重？相信選民心中已有答案。

前副總統呂秀蓮認為，反滲透的相關法令應該訂定得更嚴謹，並批評威權已經復辟。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)