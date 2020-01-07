竹山鎮有位中年老爸，騎機車跌倒致肋骨多處骨折，疼痛難耐，且女兒婚禮在即，擔心動手術住院錯過愛女的終身大事！經過秀傳醫院外科醫師蘇啟成，以胸腔內視鏡合併鈦金屬復位固定手術後，患者不僅恢復迅速，還能在婚禮高歌，與賓客同樂。

蘇啟成表示，這位患者騎重型機車到溪頭旅遊時發生車禍，多處肋骨骨折，不但疼痛更影響呼吸的功能，因此住進加護病房！為縮短痛苦不適的時間，經與病患溝通說明，決定進行胸腔內視鏡合併鈦金屬復位固定手術，明顯有效的讓病患減輕疼痛並縮短復原時間。

蘇啟成指出，肋骨骨折大多採取保守方式，患處疼痛往往需數個月才能緩解，由於骨折初期的痛楚相當難熬，常需使用大量止痛藥才能略減痛感，若患者因為疼痛而不敢咳嗽排痰，還可能會併發肺炎；此外胸壁鈍挫傷所致的肋骨骨折，通常是好幾處斷裂，可能伴隨胸廓變形與肺活量減少，還可能造成肺功能衰退。

蘇啟成說，胸腔內視鏡合併鈦金屬復位固定手術，是在患者受傷初期，就把斷裂移位的肋骨復位，以超薄型肋骨專用鈦板螺釘固定，不僅能夠大幅緩和疼痛，降低服用止痛藥引發的副作用，也可促進肺部呼吸功能，降低併發肺炎的風險，且不需要移除骨板。

蘇啟成說，竹山秀傳醫院引進新的手術方式及醫療材料，並搭配先進的3D電腦斷層胸廓重組影像精準定位，至今已成功治療多位肋骨骨折的病患，患者對於治療的成效也感到滿意。

(中時 )