因國內外需求皆疲弱，日本2019年12月服務業活動創下逾3年來最嚴竣的萎縮。

自分銀行（Jibun Bank）日本12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為49.4，低於先前公布的初值50.6，且與11月終值50.3相比再度由盛轉衰，並創下2016年9月來新低。截至12月的3個月來，該指數兩度跌破50榮枯點。

積壓訂單分項指數創下2018年5月來新低，突顯出寄望內需能強勁到足以支撐經濟增長的決策官員所面臨的挑戰。新出口業務分項指標跌至6個月新低，顯示海外需求因全球成長放緩而減弱，日本經濟恐仍承壓。

日本12月綜合PMI終值連跌第3個月，報48.6，較11月終值49.8進一步下滑，創下2014年4月來新低。

負責調查報告的IHS Markit經濟學家Joe Hayes表示，到12月這3個月的調查數據顯示日本第四季國內生產毛額（GDP）可能萎縮。調漲銷售稅和颱風的影響削弱10月的商業活動，而11月的復甦非常有限。

(時報資訊)