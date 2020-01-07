光隆(8916)近年重心逐漸轉往成衣發展，2020年預期成衣事業部接單仍有雙位數成長，將提升光隆毛利率，且家紡客戶去庫存近尾聲，有利加速營運動能。光隆計畫於越南擴展成衣產線，2018年自有產線76條，2019年底增為86條、2020年再擴為96條。展望2020還有1-2家潛在客戶可望加入，全年成衣事業部營收仍可望有10-15%的雙位數成長，營收貢獻可望達45-50%、拉升公司整體毛利率。

光隆營運主要分三大事業，其中羽絨事業營運受到原物料價格波動影響大，Nike、Uniqlo、東京西川皆為客戶，2018年約占營收34％；成衣事業貢獻營收38%，以機能外套、羽絨外套為主，前三大品牌客戶為Burton、Marmot、Mont-bell等戶外運動品牌；家紡事業營收占比約22％，產品則包含羽絨被、枕頭等，主要客戶為日本宜得利等；目前主要生產基地位於台灣、中國與越南。

光隆在去年底也公告，以1.15億元買下大安區不動產，目的為公司營運規畫。

光隆自2014年起逐漸轉型，事業重心轉往成衣發展，並專注於門檻較高的戶外機能服飾，2013年成衣營收貢獻僅約26%，而2019年北美客戶銷售佳、回補庫存，同時公司引進5個新品牌、4個新客戶(Fjall Raven、KRYPTEK、Mossy Oak、Protactic 與Columbia 的瑜珈服品牌Prana)，法人估2019全年成衣營收年增長超過20%，營收占比約40-45%。

(時報資訊)