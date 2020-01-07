大陸相關部門針對2021年之後取消海上風力發電國家補貼的方向越來越明確，業內人士表示，政策將以更加市場化的方式推動行業發展，這也意味著海上風電平價時代即將到來。

據悉，有關部門將採取以收定支的方式，確立今後需要補貼的可再生能源建設規模，同時，擬從2022 年開始，中央將不再補貼新建海上風電項目，鼓勵地方政府自行補貼，支持本地海上風電項目的建設。

在秦海岩看來，發展海上風電對地方經濟發展的帶動作用大，對地方經濟社會發展、優化能源結構、提高能源自給率具有積極意義，而且廣東、江蘇、浙江、福建等沿海省份，既是負荷中心，財政實力也較強，補貼資金負擔較輕。

根據相關政策測算，每年新增海上風電並網容量控制在300萬千瓦（這個規模的市場容量，基本可以滿足海上風電產業技術進步和持續發展的需要），地方政府從2022年開始接力補貼新並網的海上風電項目，2022年的補貼強度為每千瓦0.2元時，此後每年降低0.05元，到2025年補貼強度為每千瓦0.05元時，2026年降至零。

這些補貼平均分攤到廣東、江蘇、浙江、山東、福建等沿海省份後，占上述5省2018年財政收入（一般公共預算收入）比例最高不超過0.3％，最低僅為0.03％；即使按照每年5％的財政收入成長速率考慮，屆時這個比例也會更低。但通過這些補貼，可以帶來每年超過500億元的固定資產投資，並拉動數萬就業。

國家能源局發布的數據也佐證了上述觀點。截至2019年10月，大陸海上風電累計並網510萬千瓦，已完成「十三五」規劃目標的77％；從佈局來看，福建、廣東、天津等省市實現海上風電並網運行，浙江、遼寧、河北等省項目陸續開工。

中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩表示，國家並未動用過多資金，通過消費端分攤成本，用電價附加的方式，撬動起一個具備世界領先水平的高端裝備製造產業。

政府將停止補貼，將造成一股投資風潮。海通證券研究認為，發電集團等會盡可能在2021年底前完成並網，2020至2021年風電行業的景氣度有望繼續提升，搶裝從陸上蔓延到海上，相關企業將顯著受益。

(旺報 )