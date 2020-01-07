大陸知名男星王寶強2016年自爆老婆馬蓉偷腥經紀人宋喆，出軌疑雲鬧得沸沸揚揚，最終兩人為離婚及孩子撫養權問題對簿公堂，直到去年1月才終於恢復單身，離婚後雙方的感情狀態備受外界關注，昨(1/6)網路上爆出馬蓉結交新歡，挽著一名穿西裝的中年大叔回飯店，男方見人偷拍立刻伸手護花，而該男事後遭起底，驚人身價曝光讓人傻眼。

馬蓉離婚後緋聞不斷，這回還疑似被拍到照片，而她挽著的新歡，身分被起底，竟是在中國大陸坐擁幾百間分公司的齊創集團董事長，事業版圖近來更拓展到娛樂圈，監製了消防題材電影《致敬英雄》，身價非凡，讓網友不禁讚嘆：「秒殺20個王寶強」。

然照片中女子僅跟馬蓉穿著同品牌類似的衣服，不能確定真實身分，《新浪娛樂》求證馬蓉，她否認自己是影中人，表示適逢聖誕假期，她帶著孩子還在國外度假，也強調離婚後，跟王寶強的財產部分還沒完全處裡妥當，個人情感上的傷口也還沒癒合，同時還要工作跟照顧孩子，暫時還沒精力去考慮個人感情問題，因此至今始終是單身狀態。

(中時電子報)