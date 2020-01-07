張姓男子騎車與人發生糾紛，竟向對方比中指，挨告公然侮辱，張男雖辯稱比中指是「驚嚇後的反射動作」，但檢方依據對方提供的行車紀錄器畫面，不採信張男說法，台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴張男。

起訴指出，張男去年9月間騎車行經北市羅斯福路四段1號前，因不滿陳男駕駛的貨車，險與他擦撞，憤而向陳男比出中指，陳男事後提告。

檢方調查時，張男承認有比中指，但辯稱是差點撞上陳男貨車，受到驚嚇所做出的反射動作，但檢方勘稱陳男的行車紀錄器畫面，發現張男所言並非事實，依法起訴。

(中時 )