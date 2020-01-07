比中指是「受驚反射動作」？檢不採信 10:152020/01/07 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 張姓男子騎車與人發生糾紛，竟向對方比中指，挨告公然侮辱，張男雖辯稱比中指是「驚嚇後的反射動作」，但檢方依據對方提供的行車紀錄器畫面，不採信張男說法，台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴張男。 起訴指出，張男去年9月間騎車行經北市羅斯福路四段1號前，因不滿陳男駕駛的貨車，險與他擦撞，憤而向陳男比出中指，陳男事後提告。 檢方調查時，張男承認有比中指，但辯稱是差點撞上陳男貨車，受到驚嚇所做出的反射動作，但檢方勘稱陳男的行車紀錄器畫面，發現張男所言並非事實，依法起訴。 (中時 ) #起訴 #比中指 #檢方 #公然侮辱 #反射 #台北地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 警調「查水表」打壓言論自由？法務部：非事實 14:062020/01/05 社會 假消息專辦老百姓 藍營：不起訴後警方竟還能賺積分 14:012020/01/05 政治 獨》對女大生下藥舔乳 前台大醫院員工賠15萬 07:292020/01/06 社會 不起訴也獎勵 國民黨斥等同鼓勵濫訴 01:062020/01/06 政治要聞 對統促黨比中指遭「巴頭」 男星：用選舉解決紛爭 02:072020/01/06 社會 知名建商爆家族內鬨 二姑控姪影射男女關係 11:412020/01/06 社會 醉漢嫌店員沒禮貌 可憐超商貨架遭殃 11:462020/01/06 社會 選前檢方「斷水流」破地下匯兌 金額830億元創紀錄 13:532020/01/06 社會 菲籍移工仲介「華公行」涉地下通匯 遭搜索約談 16:032020/01/06 社會 獨》26天騙64人惹怒北檢 詐團2主謀遭求刑逾20年 07:292020/01/07 社會 社會熱門新聞 【奪命30秒1】還原黑鷹墜機內幕 「飛高一點就好了」 - 社會 黑鷹失事前發生何事？5生還者這樣說 - 社會 非作戰亡 沈一鳴恐難入圓山忠烈祠 - 社會 中影遭認定為不當黨產 法院裁定停止執行 - 社會 【奪命30秒2】轉彎遇濃霧脫離失敗 「直接栽下去」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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