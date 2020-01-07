隨著整形風潮日漸興盛，動刀變美不再是件稀奇事，但是業界為了因應民眾需求的提升，醫美診所不斷林立，而品質也開始出現參差不一的現象。就以隆乳詢問度高的重要材料魔滴Motiva來說，業界開始出現假貨或水貨，貪便宜的不肖作法深深影響隆乳術後的品質，不得不謹慎防範！

魔滴Motiva自今年(2019)3月份衛福部正式核准使用執照後，使義乳植入物掀起一波隆乳風潮。整形外科游瑞欽醫師表示，魔滴隆乳術後不需按摩，奈米絲絨表面降低莢膜攣縮率，擁有專利流動性膠體站立垂墜如水滴、躺平外擴宛如真胸，內置微型Q晶片，擁有完整十年保固，術後情況佳。

但也因著魔滴Motiva詢問度提高，市面上開始有不肖業者為了節省成本，使用沒有晶片的魔滴、水貨魔滴，以及來路不明的假魔滴。因此，醫師特別提醒隆乳手術者，有3招可以清楚辨別魔滴真偽。

挑選原廠認證診所

魔滴原廠認證之診所名單目前已完全公開於官方網站上，醫師完成技術交流後，原廠會頒發認證證書，診所內即可供實體查閱。

辨識原廠正貨

魔滴外盒(未拆包裝及封膜)封口會貼有防偽辨識貼以及繁體中文標籤貼，刮開防偽辨識貼可掃描QR code進入正貨識別系統。

填寫保固註冊表格

正宗原廠配合診所會提供魔滴10年安心保固及5年安心保險，術前會填寫保固註冊表格，產品的貼紙，術後便可自行登錄網站查詢保固生效日。

慎選診所及醫師 整形安全多一層保障

元和雅整形外科方嘉良醫師分享，遇過在別處做魔滴隆乳手術的患者，上門求診重修胸型，術中發現胸部嚴重莢膜攣縮硬如石頭、空間剝離不夠，視覺與觸覺都不好，取出義袋乳後發現已發黑萎縮。透過求診了解，之前在國外做的隆乳手術，費用遠低於市價約3倍左右，完全不符合比例原則。(不懂1/3嗎？)

醫師認為因貪小便宜而隆乳失敗，面對的代價竟是花費第2次費用動第2次的刀來挽回，傷身又多花錢。方嘉良醫師強調，在施作台灣原廠正宗魔滴Motiva隆乳手術後，一般反應從外觀和手感都不錯，術後不需住院及放引流球，多數接受該手術者反應都不錯。

魔滴隆乳技術門檻高 術後需定期回診維護

整形外科蘇逸軒醫師指出，魔滴術後效果自然，因為義乳材質具多項專利，並提供10年保固加上技術門檻高，導致手術費用相對較高，且魔滴表面近似光滑果凍矽膠、柔軟度好，所以產生「術後乳下緣下滑」機率較高，因此必須遵照醫囑，穿著術後專用醫療級調整型內衣約1-3個月，並定期回診完整追蹤術後狀況，才能有更多保障。

隆乳是一輩子的事，因此在事前一定要做好足夠的功課，以及慎選專業安全的診所和醫師，才能避免隆乳失敗造成的後遺症！

本文內容為個人親身經驗分享，案例圖文僅代表該當事人治療成效，任何手術或療程皆有其醫療風險，讀者需了解相關醫療知識與療程進行所需相關衛生教育，並非每個人皆適合，請您親自與醫師當面進行評估診斷後再決定進行療程與否。

(中時電子報)