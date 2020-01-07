潮濕的環境易使下體黴菌感染，因此做好清潔、保持乾爽很重要。婦產科醫師於節目上分享，有女患者做好預防感染的各種方法，卻仍反覆感染不會好，而嘴巴也出現白白的破洞，檢察後才發現，原因竟是愛滋。

近日婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享，有名女患者因私密處反覆感染黴菌，於是到大醫院看診，鄭丞傑一開始認為這是婦科很常見的小病，便告訴女患者，黴菌感染發生的原因大致有二，一是潮濕的環境；二是免疫力下降。

不料，女患者早就對如何預防黴菌感染倒背如流，並表示，這些方式她都照做，卻仍舊不斷黴菌感染。後來鄭丞傑在女患者說話時發現，她的嘴巴有白白的破洞，疑似是鵝口瘡，但這個病症多出現在抵抗力較差的新生兒身上，成年人則是很少見。

根據所觀察到症狀，鄭丞傑建議女患者，既然已確定不是糖尿病，那抽血檢驗看看，是不是愛滋病，才讓你抵抗力很差，導致黴菌感染的狀況不斷發作。後來的結果也顯示，女患者就是愛滋病的帶原者，因此醫師也提醒，有時候看起來是常見的小病，其實背後藏著大病。

(中時電子報)