臉書社團「爆廢二館」近日瘋傳2張泰國「輪胎中釘」的照片，第1張是輪胎中釘，第2張釘子拔起來發現竟然是佛像，轉載的版主還打上「天要亡我」4個字。有網友看到是泰國佛像打趣嚇說：「會不會就直接纏上你了呢？」、「得罪了方丈還想走」、「嘴角失守」、「要你學佛」。

有網友打趣嚇留言「會不會就這樣纏上你了呢」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過有網友回覆：「消災解厄 無量壽佛」、「泰國佛主」、「寶阿．．．快去買彩券」、「他是幫你塞洞口拉！」、「幫你擋煞了～～～」、「其實已經幫你擋了車關了，你應該要惜福」。

據了解，這2張照片是知名旅遊部落客「泰國清邁象」，分享泰國近日瘋傳的照片，寫下「這下怎麼辦好…」純粹是有趣分享。

據「三立」報導，風水大師江柏樂表示，若該佛像未經過開光，對於人不會有所影響，但若有人將佛像做成「釘子樣」且故意丟棄，造成用路人車胎破損，那是丟棄的人會受到因果報應，但要是路過的車不小心壓到，對車主不會有影響。

(中時電子報)