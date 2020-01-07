影》韓國瑜親開記者會 誠徵「奧步108招」譏諷民進黨 09:562020/01/07 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓辦召開「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會，揭露民進黨選舉奧步。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜競選辦公室召開記者會，誠徵「奧步108招」，譏諷民進黨的奧步「只有你想不到，沒有他們做不到！」而國民黨總統候選人韓國瑜也親臨現場，觀賞民眾的創意。 【現場直播】韓國瑜競辦召開「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會｜2020.01.07 大選章魚哥？這現象讓網驚覺：韓國瑜穩了！ 又在黑韓？網友狂列30點嗆：挺蔡英文的人才奇怪！ (中時電子報) #奧步 #記者會 #誠徵 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #宋楚瑜 #親民黨 #譏諷 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 韓國瑜偕孫大千前進社子島 痛批民進黨假台獨真貪汙 18:292020/01/05 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 政治熱門新聞 總統大選章魚哥？這現象讓網驚覺可能的結局 - 政治 恐怖！胡幼偉：民進黨將露出凶狠面目 - 政治 韓國瑜辯論會都在罵蔡英文？羅智強突破盲點！ - 政治 又在黑韓？網友狂列30點嗆：挺蔡英文的人才奇怪！ - 政治 民進黨基層翻盤？唐湘龍：韓將勝選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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