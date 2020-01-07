韓國瑜競選辦公室召開記者會，誠徵「奧步108招」，譏諷民進黨的奧步「只有你想不到，沒有他們做不到！」而國民黨總統候選人韓國瑜也親臨現場，觀賞民眾的創意。

【現場直播】韓國瑜競辦召開「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會｜2020.01.07
大選章魚哥？這現象讓網驚覺：韓國瑜穩了！
又在黑韓？網友狂列30點嗆：挺蔡英文的人才奇怪！

(中時電子報)

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