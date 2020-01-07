中國國家稅務總局7日表示，2019年全年累計新增減稅降費超過2兆元人民幣，占GDP超過2％，拉動全年GDP增長約0.8個百分點，所有行業稅負均不同程度下降，特別是深化增值稅改革後，月均淨增一般納稅人8.88萬戶，相當於改革前的近兩倍。

會議要求，2020年要著力統籌做好減稅降費和組織稅費收入工作，積極促進「六穩」和高質量發展，嚴格堅持組織收入工作原則，依法依規徵收，積極培植稅源，支持民營企業發展壯大，堅決不越收「過頭稅費」的紅線，堅決依法打擊虛開騙稅行為，努力實現組織稅費收入量質兼優。

在簡政放權和優化服務的同時，要切實加強事中、事後監管，進一步優化稅務執法方式，不斷健全完善稅收大數據和風險管理機制，「防打結合」依法嚴厲整治利用「假企業」、「假出口」等騙稅行為，將對市場干擾縮到最小，監管效能放大最大。

稅務局早先於官網稱，2019年，全國稅務部門組織稅費收入18.3兆元，其中稅收收入（已扣減出口退稅）14兆元，年增1.8％ ；累計辦理出口退稅1兆5740億元，成長4.8％，有力支持了外貿出口。

(旺報 )