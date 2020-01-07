全台各地的跨年活動剛落幕，迎接嶄新2020年的同時，因應今年農曆年較往年提早，許多民眾也開始如火如荼地準備年貨物品。PChome 網路家庭（8044-tw）旗下PChome 24h購物表示，農曆年節倒數不到一個月，整體年貨採買需求進入高峰期，為搶搭年貨買氣，PChome 24h購物火熱開跑「鼠來寶！嚴選年貨」活動，精選年菜組合、生鮮食材、年節禮盒、春節零嘴等多樣化商品，且有好康活動如指定年菜累積滿3,500元，即可登記抽LE CREUSET琺瑯便利湯鍋、超過百款年節禮盒滿額2,500元加碼再送紅豆食府獨家禮盒，更和黑貓探險隊合作網羅南門市場特色名店年菜，不限金額結帳回饋10％P幣，搭配指定信用卡回饋最高達16%等，消費者可透過一站式購足的消費管道，輕鬆選購各式年貨商品，享受快速到貨的便利性，不需東奔西跑在家也能備齊年節所需的物品！

現代人工作忙碌，平日用餐多以外食為主，較少時間自行烹飪菜餚，在網購盛行下，線上購買年菜已成了過年團圓飯的熱門選項之一，PChome 24h購物預估今年整體年菜銷量將可較去年同期翻倍成長。同時，PChome 24h購物觀察，今年高CP值的小家庭組合為今年的消費趨勢，其中以4-6人份的年菜套餐銷售動能強勁，價格則以3,000元內的年菜組合買氣火熱，平均每人只要花上500元即可享用星級年菜。

而現代人飲食注重健康，口味較為清淡，選購菜色多以家常系料理為主，不過為讓圍爐餐桌的菜色更豐富與熱鬧，食材多樣、製作手續複雜的「佛跳牆」成為今年最暢銷的年菜單品；醬香撲鼻、軟嫩可口的「東坡肉」則為過年不可或缺的功夫菜，回味無窮的經典菜餚，是圍爐年菜中的熱門選擇；另外，今年異軍突起的吉祥商品「蘿蔔糕」，因諧音有「高昇」的好兆頭，料理方式多元且方便，許多消費者一次入手4-5條，也是今年熱賣的商品之一。

此外，PChome 24h購物今年力推「星級年菜」與「老師傅經典料理」，其中包含米其林一星山海樓、天香樓的系列年菜，從鮮筍燉全雞到筍干扣元蹄等菜餚全都澎湃上桌，還有永豐餘生技和老師傅聯手打造的多款傳統酒樓手工大菜，五福全雞、八寶乾坤燒元蹄等經典養生料理，皆是今年非常值得選購的美味年菜！

而為了讓消費者更輕鬆享受圍爐宴，許多飯店與餐廳也推出豐富的外帶年菜，消費者僅需簡單加熱擺盤，即可擁有熱騰騰的年菜饗宴，看準外帶年菜的商機，PChome 24h購物也祭出外帶年菜的票券服務，無論是新鮮食材當日現做的「麗京棧酒店團圓宴席年菜」，還是酒店主廚精心打造的「礁溪寒沐酒店年菜豐福組合」，都能在站上用相當優惠的價格輕鬆下訂，超值又多元的年菜組合，要讓消費者買得划算又吃得開心！

此外，PChome 24h購物也發現，年節將近，親朋好友聚會多，高知名度餐廳搭配優惠的電子票券成為消費者大方又不失面子的首選，其中「犇鐵板燒單人極致海陸饗宴」因千元有找的優惠價格，在近一週有銷量翻倍成長的亮眼成績，可見熱絡的餐飲需求持續為電子票券挹注買氣。

另外，年節送禮必備的水果和保健禮盒，也是許多消費者年前搶購的熱銷商品，今年水果禮盒中以日本青森蘋果、台灣砂糖橘兩樣水果較受市場歡迎，台灣大湖香水草莓、韓國水梨禮盒、特大顆雪蜜棗禮盒等商品也十分熱賣，8入裝和5斤裝為熱銷規格，熱銷價格帶多落於600-1,300元間。保健禮盒以燕窩、雞精、人蔘飲、滴雞精等精華飲品為主要送禮趨勢，桂格養氣人蔘禮盒、白蘭氏雙認證雞精禮盒、老協珍熬雞精，都是相當熱門的禮盒品項，小入數規格較受消費者喜愛，熱銷價格帶則落於500～1,500元間，PChome 24h購物今年推出多樣化的年節商品，期望能滿足消費者全方位的送禮需求。

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