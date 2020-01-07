導電漿料廠勤凱科技（4760）公布去年12月營收為7,325萬元，年增率91.65％，創歷史單月新高，合計2019全年營收為5.89億元，年減17.39％。勤凱業績報喜，今（7日）開盤跳空大漲，拉上漲停價位44.1元。

公司對今年展望樂觀，被動元件訂單能見度直達年中，今年太陽能產品出貨放量，5G基地台介質濾波器導電漿通過華為及中興供應鏈認證，下半年營收放大。勤凱農曆年假還規劃加班出貨，法人預估，勤凱第一季營收將逐月走高，本季營收可望挑戰單季新高。

(工商 )

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