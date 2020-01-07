勤凱本季營收拚新高 股價漲停慶祝 10:022020/01/07 工商 袁顥庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 導電漿料廠勤凱科技（4760）公布去年12月營收為7,325萬元，年增率91.65％，創歷史單月新高，合計2019全年營收為5.89億元，年減17.39％。勤凱業績報喜，今（7日）開盤跳空大漲，拉上漲停價位44.1元。 公司對今年展望樂觀，被動元件訂單能見度直達年中，今年太陽能產品出貨放量，5G基地台介質濾波器導電漿通過華為及中興供應鏈認證，下半年營收放大。勤凱農曆年假還規劃加班出貨，法人預估，勤凱第一季營收將逐月走高，本季營收可望挑戰單季新高。 (工商 ) #新高 #出貨 #今年 #漲停 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鋼上月出貨88.4萬公噸 近5月新高 04:102020/01/03 證券．權證 美股新年續旺 道瓊漲330點再創歷史新高 07:412020/01/03 國際 美石油、天然氣併購規模960億美元 創5年新高 10:532020/01/03 財經 宏捷科12月營收創47個月新高 18:122020/01/03 財經 超微股價衝上20年新高 連兩年登標指最佳個股 19:092020/01/03 財經 金管會向下扎根 校園投資競賽人數飆新高 19:312020/01/03 財經 蘋果股價衝破300美元 寫新高 04:092020/01/04 財經要聞 中市候選人及政黨組 皆創歷年新高 04:102020/01/04 地方新聞 美伊衝突升 油金攀新高 23:092020/01/04 財經 產品需求增溫 出貨挑戰新高 景碩永冠 業績看旺 04:092020/01/05 產業特刊 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 斷臂求生撤回台 老謝點名多家台商投資大陸慘賠 - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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