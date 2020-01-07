下營區茅港尾堡天后宮從學甲慈濟宮迎回遺失30多年的南瀛第三古碑。（茅港尾堡天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

下營區茅港尾堡天后宮從學甲慈濟宮迎回遺失30多年的南瀛第三古碑。（茅港尾堡天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

有343年歷史的台南下營區茅港尾堡天后宮，30多年前遺失了雍正13年9月落款的「嚴禁冒墾義塚碑記」古碑，去年發現被保存在學甲慈濟宮，兩廟方擇1月5日良辰吉時舉辦隆重儀式，將古物「物歸原主」，由茅港尾堡天后宮信徒遊街護送回下營，先安置廟前展示，15日將舉行揭碑儀式。

茅港尾堡天后宮主委馮進士表示，根據廟史記載，「嚴禁冒墾義塚碑記」落款雍正13年9月，內文記載蘇姓舉人在茅港尾堡畫地為界，立碑告示，至今已有285年的歷史，為南瀛地區第三古老石碑。據地方耆老表示，石碑遺失已有30多年。

下營區茅港尾堡天后宮從學甲慈濟宮迎回遺失30多年的南瀛第三古碑。（茅港尾堡天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

下營區茅港尾堡天后宮從學甲慈濟宮迎回遺失30多年的南瀛第三古碑。（茅港尾堡天后宮提供／劉秀芬台南傳真）

此次石碑能「物歸原主」，主要關鍵人物是曾任台南市觀光局長的陳俊安。陳俊安是學甲人，對學甲慈濟宮非常熟悉，多年前見香客大樓與辦公室間走道有數塊石碑，其中幾塊花崗岩石碑十分古老，他仔細翻看，發現其中一塊就是「嚴禁冒墾義塚碑記」古碑。

陳俊安推斷，應是台南縣市未合併前，台南縣史館於學甲慈濟宮舉辦廟宇古物展覽後就存放在此。老家住天后宮旁的佳里國小校長馮郁元得知此事後，去年底通知廟方，主委馮進士立刻與學甲慈濟宮聯絡，確定是茅港尾堡天后宮石碑無誤。

學甲慈濟宮董事長王文宗表示，董監事會決定將這塊歷史非凡的石碑，無償歸還給茅港尾堡天后宮。茅港尾堡天后宮5日近80名信徒帶旗隊、鼓隊至學甲慈濟宮向保生大帝稟報將迎回石碑，再從學甲遊街送回下營的天后宮安置，15日將舉辦隆重揭牌儀式。

(中時 )