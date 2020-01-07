印尼官員指出，為鼓勵台商投資，近期將增修與台灣的雙邊投資保障協定。中油在印尼投資石化園區的用地問題，可望春天定案。另已找到5萬公頃用地，正與台糖討論投資案。

印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）6日召開2020年政策願景的記者會，他的簡報內容分為6大項，其中第5項是要協助台灣、美國順利完成在印尼的投資案。

另外，增修與台灣在1990年簽訂的雙邊投資協定（BIA），印尼工業部列為15項短期目標（Qucik Wins）的第10項。

列於簡報的台灣投資案，包括中油將投資86.2億美元（約新台幣2593億元），與印尼的國營石油公司Pertamina合建石化園區，以及台糖在印尼以製糖業為主的投資。

簡報指出，印尼與中油協商中，中油要求多項投資誘因，包括20年免稅假期（Tax Holiday）、相關基礎建設的配合、免除機械設備的進口稅等。印尼預計這項投資案每年可貢獻43億美元的進口替代品，有助改善貿易差額。

阿古斯回答中央社記者提問時指出，因土地取得問題導致中油投資案進展緩慢。「但是，很感謝（去年10月）索赫（Erick Thohir）出任國營事業部長後，要求Pertamina立即解決土地問題，讓中油－Pertamina的投資案可立即展開」。在工業部與國營事業部合作下，「現在動起來了」。

印尼工業部工業韌性、區域及國際工業發展總局局長多迪（Doddy Rahadi）進一步說，Pertamina將與中油共組合資公司，希望在3、4月簽訂合作協議。合資公司組成後，將有約10家小型企業加入投資案。

至於台糖投資案，阿古斯說，台糖高層告訴工業部，「已準備好投資印尼」。但希望至少有5萬公頃用地，工業部立即與部分省政府聯絡，已找妥土地，也正與台糖討論中。

阿古斯說，台糖曾在爪哇（Java）、蘇門答臘（Sumatera）、加里曼丹（Kalimantan）和蘇拉威西（Sulawesi）等地勘查潛在投資地點，調查3年，對在印尼投資有高度興趣，尤其是製糖業。

印尼工業部指出，美國與中國的貿易戰使得台灣在中國投資的產業轉移至他國，印尼也是台商重新布局的目的地之一。印尼正與台灣檢討已簽訂近30年的雙邊投資協定，盼利用台商自中國轉出的機會，爭取他們到印尼投資。

多迪說，雙方已多次協商，最近一次是上個月，討論包括國民待遇定義、徵收及補償、投資人與國家的爭端解決機制以及審慎措施的豁免條款等，希望一月完成新協定。

中華民國駐印尼代表處官員受訪指出，中油投資案正由印尼政府協助與Pertamina協商，土地、基礎建設等問題須先解決才會有進展。台糖案須由印尼提供適當面積土地，過去3年印尼均無法提供適合種甘蔗的土地，還在等印尼回應。

至於台印就雙邊投資協定的協商，官員說，1990年的協定已過時，正與印尼政府協商尋求共識中。

(中央社)