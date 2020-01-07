工業電腦廠磐儀（3594）拓展智慧醫療有成，2019年12月及第四季合併營收齊繳雙位數「雙升」佳績，分創近3年、近2年高點，帶動全年營收同步雙位數成長、站上歷史新高。今日股價開高後放量勁揚，最高飆升逾8.5%至25.3元，創5個月波段高點。

磐儀近期屢傳利多，在布局智慧醫療、智慧交通、智慧農業及無人載具精準定位應用等領域傳出捷報，帶動今年股價明顯上攻。截至9點30分，磐儀維持逾5％漲幅，領漲工業電腦族群，成交量突破840張，較昨（6）日254張爆增逾2.33倍。

磐儀2019年12月自結合併營收1.88億元，月增達46.17％、年增達40.23％，站上近3年高點、亦為歷史第4高。帶動第四季合併營收4.34億元，季增10.45％、年增13.36％，登近2年高點。累計全年合併營收15.92億元，年增10.72％，改寫歷史新高。

磐儀先前表示，公司耕耘拓展醫療物聯網等智慧醫療商機，並積極與5G進行跨領域整合、增添更多應用。其中，醫療物聯網解決方案成功帶動去年12月營收成長，並獲得醫療大廠醫療大數據訂單，今年將在美國布建上萬點，可望挹注營運成長動能。

而磐儀也致力整合精準定位的技術應用，除拓展智慧農業市場商機，並應用於車隊管理、拓展無人載具市場商機，以精準定位技術搶攻市場多元應用發展潛能。公司預期，隨著精準定位應用日益多元，磐儀來自無人載具的市場應用產值估成長達2倍。

針對智慧交通領域，磐儀也積極拓展建構胎壓監測系統（TPMS）解決方案，藉由胎壓即時監測，駕駛能立即得知自身車輛車況，可望預防許多意外事故發生，以維護行車安全。公司表示，此解決方案獲全球洩漏測試儀大廠青睞，將可望帶動獲利顯著成長。

磐儀指出，繼歐盟、美國、韓國及台灣後，中國大陸亦宣布今年9人座以下的乘用載客新車將強制標配TPMS系統，將為TPMS供應商創造龐大的應用市場商機。磐儀此時加速布局車載診斷市場，運用不同策略進入異業領域，有助提升整體營收及獲利成長動能。

(時報資訊)