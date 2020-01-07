美股消息面：

1.中東緊張局勢持續升高，周一國際金價創近7年新高。紐約2月期金連續第9個交易日上揚，盤中最高觸及每盎斯1590.90美元，終場上漲16.40美元或1.1%，收在1568.80美元，創下2013年4月9日來新高價，亦創下2018年1月來維持最長的升勢。

2.投資人觀望美伊衝突的發展，周一美元兌日圓回升、兌瑞士法郎走軟，尾盤ICE美元指數跌0.2%，報96.674。美元兌日圓漲0.2%，報108.44日圓。美元兌瑞郎跌0.3%，報0.969瑞郎。

3.美國上周擊殺伊朗重要將領後，中東局勢持續惡化，周一紐約2月期油收漲22美分或0.4%，為每桶63.527美元。倫敦布蘭特3月期油收漲31美分或0.5%，為每桶68.91美元，盤中一度漲破70美元大關，升至70.74美元。

4.Markit美國2019年12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為52.8，高於初值52.2，並創下同年7月來新高。服務業PMI新業務分項指數終值為52.6，高於初值52.4和11月終值51.2。綜合PMI終值為52.7，高於初值52.2。綜合PMI新訂單分項指數終值為52.7，高於初值52.5和去年11月終值51.6。

(時報資訊)