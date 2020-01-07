滬深兩市高開 特斯拉、太陽能、影視漲幅居前 10:022020/01/07 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市7日高開，上證綜指開盤上漲0.07％，收報3085.49；深證成指開盤上漲0.25％，收報10725.18；創業板指開盤上漲0.34％，收報1866.26點，其中，特斯拉、太陽能產業、影視等板塊漲幅居前；而黃金珠寶、大豆、油氣改革等板塊則表現低迷。 華泰證券表示，「紅包行情」或會延續至春節前，3000點一線較穩健，建議投資人繼續把握行情，但需注意短期地緣政治問題發酵的風險。 (旺報 ) #上漲 #開盤 #滬深 #板塊 #行情 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020年陸開紅盤 外資大買逾百億人民幣 04:092020/01/03 全球財經 陸股兩大指數開高 網紅經濟板塊活躍 10:312020/01/03 財經 A股兩大指數開盤小漲 11:042020/01/03 財經 指數突破待確認 大盤料震盪整理 04:102020/01/06 焦點新聞 李小加：滬深港通開通5年外資持股達1.44兆元人民幣 01:522020/01/07 財經 美伊爆衝 關注石油軍工板塊 04:102020/01/07 焦點新聞 九成機率上漲 CES概念股法人喊進 04:102020/01/07 財經要聞 瑞信送暖雙虎 面板三大利多 價格反彈至2021年 04:102020/01/07 證券．權證 《商情》庫存下降，支撐周一LME期銅上漲 10:002020/01/07 財經 《商情》空頭回補，激勵周一紐約期棉漲至7個月高點 10:002020/01/07 財經 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 斷臂求生撤回台 老謝點名多家台商投資大陸慘賠 - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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