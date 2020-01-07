滬深兩市7日高開，上證綜指開盤上漲0.07％，收報3085.49；深證成指開盤上漲0.25％，收報10725.18；創業板指開盤上漲0.34％，收報1866.26點，其中，特斯拉、太陽能產業、影視等板塊漲幅居前；而黃金珠寶、大豆、油氣改革等板塊則表現低迷。

華泰證券表示，「紅包行情」或會延續至春節前，3000點一線較穩健，建議投資人繼續把握行情，但需注意短期地緣政治問題發酵的風險。

(旺報 )